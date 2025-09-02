Powerchair Hockey A1 – I Macron Warriors chiudono secondi la prestigiosa “Friuli Summer Cup”

Sabbioneta Dopo il prestigioso terzo posto al GP Bulls International Powerchair hockey Tournament di Eindhoven, il mese di agosto per i Macron Warriors Sabbioneta si chiude con l’ennesima positiva prestazione alla “Friuli Summer Cup 2025”. I ragazzi di Fabio Merlino hanno ottenuto un brillante secondo posto, cedendo solo ai padroni di casa dei Madracs Udine, formazione che ha confermato, anche in questa occasione, di essere una degna avversaria nella corsa allo scudetto del campionato di powerchair hockey che prenderà il via il prossimo mese. Il torneo organizzato dalla società friulana si è svolto al Palaghiaccio di Piancavallo, in provincia di Pordenone, ed è stato l’atto finale di una quattro giorni dedicata ad allenamenti, tornei interni, attività e incontri. I Macron Warriors hanno affrontato nell’ordine: Madracs Udine, Nazionale della Slovenia e Friuli Summer Team. Il match con i padroni di casa ha visto i Madracs imporsi 17-7 (per i rossoblù 6 reti Catania, 1 Federigi). Il secondo match, dopo una giusta ‘registrata’ della difesa, ha visto i ‘guerrieri’ strapazzare la Nazionale slovena per 12-0 (7 reti Catania, 2 Liccardo, 2 Federigi, 1 Ali) e quindi aggiudicarsi anche la sfida successiva contro il Friuli Summer Team per 12-6 (6 reti Federigi, 4 Catania, 1 Liccardo, 1 Ali). «Ringrazio i Madracs Udine per l’invito a questo torneo – afferma il presidente Fabio Merlino – perché è importante iniziare a fare minuti di partita in vista del campionato. È stato altresì importante perché ho portato 4 su 7 convocati che non erano ad Eindhoven. Non sono preoccupato ma neanche soddisfatto: subire 17 reti, perdere il 90% dei contrasti e avere poche idee offensive non può rendere un allenatore soddisfatto».