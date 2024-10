Dipinti rubati in chiesa ritrovati prima della vendita all’asta

MANTOVA Erano già stati posti all’incanto in un unico lotto che si sarebbe dovuto battere all’asta nel giro di poco più di una settimana. Ma il provvidenziale intervento dei carabinieri del comando per la tutela del patrimonio culturale, all’incirca un mese fa, ne ha di fatto impedito l’illecita, benché inconsapevole, assegnazione a un nuovo proprietario.

Segnatamente, a venire individuati dai militari del Nucleo di Monza, su un catalogo online di una casa d’aste con sede a Monaco di Baviera all’esito di precipui accertamenti finalizzati proprio al rinvenimento di opere d’arte trafugate, sono stati tre dipinti ovali, olio su tela, a suo tempo illecitamente sottratti da ignoti alla disponibilità della chiesa parrocchiale “Santa Maria della Rosa” di Rodigo. In particolare il trittico, contenuto in un’unica cornice e messo a catalogo dall’ignara casa d’arte bavarese con il titolo, secondo la traduzione dal tedesco, “Serie di tre raffigurazioni della vita di Gesù e Maria” sarebbe stato quindi oggetto di incanto nell’asta pubblica internazionale tenutasi lo scorso 26 settembre.

A quel punto, sulla scorta di quanto appurato in tempo reale dal sistema di ricerca Swoards, in uso al comando carabinieri Tpc, nonché scattate le opportune verifiche del caso, si è quindi provveduto dapprima a bloccare in via preventiva la messa in vendita delle opere d’arte oggetto di furto, e quindi a inoltrare alla procura di via Poma richiesta di provvedimento urgente da eseguirsi all’estero ai fini della confisca, circa le ipotesi di reato, attribuite al momento a carico di ignoti, di ricettazione, uscita o esportazione illecita, nonché riciclaggio perpetrato all’estero, di beni culturali secondo quanto disciplinato dagli articoli 518 quater, undecies e sexies del codice penale. Sull’importante ritrovamento di detti beni storico-artistici, in attesa del loro rimpatrio e della restituzione al legittimo proprietario, è stata altresì immediatamente notiziata la Diocesi di Mantova.