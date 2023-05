Ciclismo – Handbike, doppio podio per Signorini. Mtb: Bertelli e Ferreira in luce a Erbusco

Mantova Handbike, pista, Mtb ed Endurance: ecco le specialità nelle quali il ciclismo mantovano nel weekend è stato protagonista. Oscar Signorini del Ciclo Club 77 tra sabato e domenica ha partecipato alla due giorni ciclistica svoltasi a Dueville (Vi). Nella giornata inaugurale è salito sul podio al 3° posto nella crono; il giorno dopo ha ottenuto lo stesso piazzamento, ma questa volta nella prova su strada. Nell’endurance, il mantovano Lorenzo Bedegoni del Factory Team, domenica a Viterbo nella 6 Ore dell’Ecologia, ha confermato con l’ennesimo alloro di essere il leader indiscusso della specialità. In pista mercoledì scorso a Pordenone al Velodromo “O. Bottecchia” l’U23 Pietro Tarocco ha conquistato due podi; il primo, salendo sul gradino più alto, nella specialità dell’eliminazione, e il secondo, ottenendo la piazza d’onore, nel Temporace. Ora è il momento delle ruote grasse. Gli Allievi dell’Mtb Novagli continuano a essere protagonisti: a Erbusco (Bs) nella tappa della Leonessa Cup Giulia Bertelli si è piazzata seconda, mentre il compagno di squadra e di categoria Adriano Ferreira è giunto 12°. Alla luce di questi piazzamenti vestono ancora la maglia di leader del circuito. Domenica a Medole in occasione della 16ª SouthGardaBike, buoni risultati in casa Chero Group Team Sfrenati. Per la formazione di San Benedetto Po si sono distinti Mattia Carnevali, giunto secondi categoria sul percorso Classic, e Nicolas Lanfredi Sofia, che ha sfiorato il podio nella sezione Marathon giungendo 4° di categoria.

Paolo Biondo