Nuoto – Asola in bella evidenza alla Coppa Tokyo. Doppio oro per Marchi

MNANTOVA Buoni risultati per i giovani nuotatori mantovani nella quinta prova della Coppa Tokyo. Le gare si sono disputate nello scorso weekend a Brescia, Lodi e Novara, vi hanno partecipato gli atleti di Asola, Viadana, Ostiglia e Virgiliana.

In bella evidenza si è messa soprattutto l’Asola Nuoto, che a Brescia è riuscita ad ottenere ben 6 podi. E’ apparsa in grande forma Giulia Marchi (classe 2004), che è riuscita a conquistare due ori, nei 200 stile libero con il tempo di 2’02.61 e nei 200 misti con il tempo di 2’32.05. In campo femminile sono salite sul podio anche Alice Simoni (2ª nei 50 delfino in 30.95) e Maddalena Zoli (3ª nei 100 delfino in 1’03.74). In ambito maschile, doppio piazzamento in zona medaglia per Brando Feudatari (classe 2007), che ha vinto i 200 dorso in 2’14.78 e ha concluso in terza posizione i 100 con il tempo di 1’02.46. Per l’Asola hanno partecipato alla manifestazione anche Elena Sandrini (6ª negli 800 stile libero), Florian Rossi (7° negli 800 stile libero), Riccardo Molinari, Luca Compagnoni (6° nei 100 rana), Antonio Costigliola, Niccolò Salardi, Irene Lorenzi, Greta Pezzali (5ª nei 100 e 6ª nei 200 dorso), Leonardo Bergomi (7° nei 100 rana), Matteo Fezzardi, Sofia Negrisoli (4ª nei 200 rana) e Viola Baratti.

Per l’Ostiglia hanno partecipato Fausto Amati, Diego Furini, Matteo Zanconato, Dennis Zuliani, Carlotta Parente, Iris Massara, Emma Bonzanini, Miriam Bertelli, Matilde Ubaldi, Clara Furini e Giuditta Ragazzi.

Tra gli atleti del Viadana, scesi in acqua a Lodi, spicca Francesco Cantoni (classe 2003) che conquista un argento nei 100 dorso in 1’00.85 ed un bronzo nei 50 rana in 34.58. Hanno partecipato alla kermesse anche Leonardo Gilletta e Davide Cavalli.

La Virgiliana ha ottenuto due bronzi nelle gare disputate a Novara con Lorenzo Gallazzi (classe 2003) nei 400 stile libero in 4’16.90 (5° nei 200 stile) e con Andrea Turconi (2004) nei 200 stile in 1’58.71. Hanno partecipato alla manifestazione anche Vincenzo Buttaci, Edoardo Tavanelli, Andrea Castano, Leonardo Giuseppe Gallo, Matteo Oldani, Vera Brusatori, Rachele Grilli, Benedetta Allevi, Sofia Airoldi, Ludovica Curioni e Sveva Costanza Restelli. Mentre hanno gareggiato a Brescia Matilde Cordini, Sara Avanzi, Asia Cirillo, Ilario e Antonio Monti. (sem)