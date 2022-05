Ciclismo – I Giovanissimi a Gazoldo per il Memorial Rizzi

Mantova Prima i Giovanissimi e poi gli Under 23 e gli elite; il ciclismo mantovano è pronto a vivere un nuovo e appassionante fine settimana agonistico.

Oggi i baby, più di 150, saranno protagonisti del Memorial Luca Rizzi che si correrà a Gazoldo degli Ippoliti a partire dalle ore 17. La manifestazione, valida anche quale seconda tappa del Memorial Damiano Darra, sarà allestita dai dirigenti dell’Orange Frog Piubega Bike Team, con in prima fila il presidente Massimo Costa, e disporrà del patrocinio del Comune di Gazoldo degli Ippoliti, del Comitato provinciale dell’Fci e del Coni di Mantova.

Tra i protagonisti vi saranno anche gli atleti del Ciclo Club 77, del Mincio Chiese, dell’Allgor Tatobike e del Gioca in bici Oglio Po, chiamati a mettersi in luce sulle strade di casa. Il tutto avverrà su un circuito cittadino di 950mt che gli atleti dovranno percorrere più volte in relazione alla categoria di appartenenza.

Non solo la strada oggi sarà al centro dell’attenzione degli sportivi; a Salizzole (Vr) si terrà una competizione riservata agli specialisti dell’Mtb per la categoria Giovanissimi. In questo contesto saranno impegnati i portacolori del Chero Group Team Sfrenati e quelli dello Sporteven.

Domani, a parte gli under 23 ed elite che saranno protagonisti del Gp della Battaglia a Montanara, in gara, ma fuori dai confini provinciali, vi saranno gli juniores Stefano Leali e Angelo Monister del Team Giorgi. Il primo sarà impegnato a Revello (Cn) mentre il secondo andrà a Varese. Scendendo di categoria gli Allievi del Mincio Chiese punteranno al successo nel test in programma a Ravina (Trento). In ambito femminile l’allieva Maddalena Lodi Rizzini del Team Petrucci sarà al via della gara che si disputerà a Ponte Rosso (Pn).

Per quel che concerne gli Esordienti, quelli del team gialloblu saranno schierati, come del resto Alessandro Marzocchi dell’Aspiratori Otelli, al via della competizione che si terrà a Groppello (Pc) mentre per il ciclismo giovanile rosa Maria Acuti della Valcar proverà a ripetersi, dopo il successo di Gazoldo degli Ippoliti, a Capannori (Lu) e Giulia Santella del Team Petrucci, invece, sarà di scena a Ponte Rosso (Pn).

Paolo Biondo