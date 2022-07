Ciclismo – I Giovanissimi brillano a Ceresara

Ceresara Circa 120 Giovanissimi ieri a Ceresara, in occasione del Trofeo Uc Ceresarese, hanno entusiasmato gli appassionati di ciclismo giovanile. La manifestazione allestita dall’Uc Ceresarese del presidente Simone Pezzini è stata caratterizzata dalle ottime prestazioni offerte dagli atleti dei team mantovani Allgor Tatobike, Mincio Chiese, Sporteven e Ciclo Club 77. Oltre a loro, tra le ragazze si è distinta Giulia Affini del Nuvolera e che nella G4 ha colto il 3° posto. Le sei gare disputate hanno riservato non poche emozioni agli sportivi presenti e tra loro vi erano anche il presidente provinciale Fci, Fausto Armanini, con il consigliere Giorgio Papa mentre per l’amministrazione comunale il consigliere delegato allo sport Dante Allodi. Parlando di risultati, nella G2 Noemi Lucido si è piazzata seconda mentre nella G3 è salito sul gradino più alto del podio Alessio Azzolini. Al terzo posto poi si sono piazzati Viola Mazzola e Diego Bertucci.

Giulio Zunica ha vinto nella G4, con Ryan Sermidi che ha chiuso al 3° posto. Podio tutto virgiliano nella G5 sia al femminile sia al maschile; ovvero Lucia Marassi, 1ª, Emma Traldi, 2ª, e terza la sorella Elisa; Giovanni Busca, 1°, piazza d’onore per Nicolò Belli, 3° Matteo Raisi. Beatrice Costantini e Daniele Ronda sono stati i vincitori della gara della G6, mentre seconda è giunta Adua Ghidini, e 3° Mattia Fioretti.

E ora si volta pagina: sulla scena salgono prima gli Esordienti e poi gli Allievi grazie al Trofeo Amici Ciclismo Casaloldo, in programma questa mattina a partire dalle 9 a Casaloldo, e al Trofeo Città di Asola Memorial Nerino Donini, che si correrà a Castelnuovo Asolano a partire dalle 16. Dietro le quinte di questi due appuntamenti sono impegnati i dirigenti del Pedale Castelnovese che possono contare sul patrocinio dei Comuni di Casaloldo e Asola oltre al sostegno del Comitato provinciale Fci.

Paolo Biondo