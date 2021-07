Calcio Serie C – Il Mantova si svela. Lauro: “Sono curioso”

VILLAFRANCA (Vr) La prima settimana di lavoro del nuovo Mantova si chiude con un galoppo in famiglia. L’appuntamento è per le 17.30 di oggi sui campi dell’hotel Antares di Villafranca, quartier generale dei biancorossi per questo precampionato. Maurizio Lauro avrebbe preferito un avversario vero e proprio, ma trovare una squadra dilettantistica disponibile a sottoporsi a tutti gli scrupolosi controlli anti-Covid previsti, è impresa proibita. Dunque, accontentiamoci di questa amichevole a ranghi misti che, essendo la prima, assume pur sempre un valore significativo. I riflettori saranno puntati soprattutto sui nuovi giocatori. Ma sarà anche l’occasione per verificare i risultati di una settimana di lavoro.

«È così – spiega il tecnico biancorosso – . Mi aspetto un’applicazione dei concetti provati in questi giorni. Il campo su cui giocheremo è un po’ più grande di quello che abbiamo utilizzato finora in allenamento. Mi interessano i movimenti in fase difensiva e offensiva, le manovre negli spazi stretti. I ragazzi saranno un po’ stanchi, questo lo metto già in conto visto che hanno lavorato con grande intensità per tutta settimana. E non ci aiuterà nemmeno il caldo. Però sono curioso di vederli all’opera». Lauro fa un bilancio di questa prima settimana di lavoro: «Sono molto contento. Il gruppo sta crescendo e in campo vedo un grosso impegno da parte di tutti. Nessuno si risparmia, tanto che a volte sono io che li invito ad allentare un po’ i ritmi. In questa fase è importante dosare le forze».

Il mister intende impiegare tutti gli elementi a disposizione. C’è un punto interrogativo su Milillo, che non ha preso parte alla seduta di ieri pomeriggio a causa di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni andranno verificate in mattinata. Semaforo verde per Checchi, che è rientrato in gruppo dopo aver lavorato a parte per due giorni causa infiammazione al ginocchio. Tutti a disposizione gli altri, e chissà che non ci sia spazio anche per Hicham Ahib, il 18enne centrocampista che, grazie al secondo posto nel talent calcistico “One of us”, si è guadagnato un contratto da professionista col Mantova. Tra i volti nuovi, la curiosità sarà tutta per il terzino Darrel, i centrocampisti Messori e Pedrini, gli attaccanti Bertini e Paudice. Senza dimenticare Rosso e Zappa, che si giocano in questa fase la permanenza in biancorosso, dopo una stagione avara di soddisfazioni.

Trattasi comunque di antipasto, e pure leggero. Perchè la curiosità di tutti è vedere il Mantova alle prese con squadre vere, giusto per focalizzarne meglio le potenzialità. Il tutto aspettando gli ultimi colpi di mercato: il difensore Pilati (in arrivo domani), una regista e una prima punta. Il piatto si arricchirà.