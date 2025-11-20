Ciclismo – Il Chero Piping Team Sfrenati saluta il 2025 con una grande festa

SAN BENEDETTO PO Festa di fine anno per il Chero Piping Team Sfrenati. Un’annata positiva, che ha visto gli atleti in maglia gialloblù distinguersi in varie specialità. L’appuntamento si è svolto nella Sala del Capitolo del chiostro degli Abati di San Benedetto Po. Il presidente Dino Gasparini ha sottolineato l’ottimo lavoro di tecnici e atleti. Presenti il sindaco Roberto Lasagna, l’assessore allo sport Antonio Bernardelli, il sindaco del consiglio comunale dei giovani nonché portacolori del team Nicolò Cecchin, il consigliere regionale Fci Adriano Roverselli, il presidente provinciale Fausto Armanini con il suo vice Giovanni Comparin ed il responsabile del settore fuoristrada e del ciclismo femminile Stefano Lodi Rizzini.