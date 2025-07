Ciclismo – Il Città di Asola incorona la Feralpi Monteclarense. Oliviero, primo successo

Asola La compagine bresciana della Feralpi Monteclarense ieri, in occasione del Trofeo Città di Asola, ha festeggiato la conquista del titolo regionale lombardo Giovanissimi per società. Per i colori mantovani il miglior piazzamento lo ha ottenuto, invece, l’Allgor Tatobike del presidente Gianfranco Allegretti. Tutto secondo copione; l’appuntamento allestito con la tradizionale professionalità e passione dai responsabili del Pedale Castelnovese non ha di certo tradito le attese dei numerosi appassionati presenti lungo il tracciato. La manifestazione disponeva del patrocinio del Comune di Asola e della Regione Lombardia e al fianco degli organizzatori in cabina di regia vi erano pure il comitato provinciale dell’Fci e quello regionale. Più di 400 sono stati gli atleti e le atlete che dal mattino al primo pomeriggio hanno animato le 17 gare disputate. Giovani dai 7 ai 12 anni che hanno gareggiato in rappresentanza di oltre 40 team provenienti da tutte le province lombarde.

Positivi senza ombra di dubbio i piazzamenti firmati dai baby virgiliani dell’Allgor Tatobike, del Mincio Chiese, dello Sporteven e del Ciclo Club 77. Questi i risultati ottenuti dai singoli: 3° Luca Pavani nella G6; 4° Marlon Quiroga Ramas nella G4; 5ª Caterina Bressan nella G3; settimi sono giunti Adele Avanzi nella G2 ed Elia Marassi nella G5; ottavi Kevin Baetta nella G3, Angelica Ghizzi nella G4 e Jhonan Astone nella G5; infine noni Sofia Azzini nella G1, Viola Mazzola e Lorenzo Burato nella G6.

Tra gli spettatori vi erano anche il primo cittadino di Asola con il suo vice Moreno Romanelli e Cecilia Antonioli. Sul versante del mondo delle due ruote, da segnalare la presenza sul tracciato del consigliere regionale Fci Adriano Roverselli, del responsabile del settore tecnico lombardo Guido Consonni, e di tutto il Comitato provinciale Fci con il presidente Fausto Armanini, il vice Giovanni Comparin e i consiglieri Franco Favalli, Giorgio Papa e Stefano Lodi Rizzini, responsabile settore femminile e fuori strada.

Fuori provincia da sottolineare il primo alloro tra gli Esordienti del mantovano, ex Ciclo Club 77, Matteo Oliviero del Mazzano. Con un gesto atletico di grande livello tecnico ha colto il successo a San Pietro in Cariano (Vr) in occasione del Trofeo Mai Molar e su un percorso molto selettivo. Con lui nella top ten hanno trovato posto anche Leonardo Balboni dello Sporteven, che si è piazzato appena sotto il podio, 4°, e Luca Ganarin del Mincio Chiese che ha chiuso all’8° posto.

Paolo Biondo