Ciclismo Juniores – A Castiglione s’impone Agostinacchio, Sergio Ferrari è campione provinciale

Castiglione d/S Il campione del mondo juniores di ciclocross Mattia Agostinacchio della Trevigliese ha posto la propria firma sull’albo d’oro del 1° Trofeo Edil Group Costruzioni Piccolo Giro delle Fiandre dei Colli Morenici. Finale super per la competizione riservata agli juniores e allestita dall’Uc Ceresarese con la collaborazione del responsabile dell’Edil Group Costruzioni Walter Chicchi, il Comune e il Comitato provinciale Fci. Per i colori mantovani da sottolineare il 10° posto di Sergio Ferrari dell’Ecotek che gli è valso il titolo di campione provinciale della categoria. Sulla linea di partenza di questo test, che ha fatto il suo debutto nel calendario mantovano e che lungo il circuito di 10,400 km presentava un tratto in sterrato, si sono presentati quasi 200 atleti. Complessivamente hanno pedalato per 114,400 km e come nelle previsioni non c’è stato un momento di rallentamento dell’andatura. Viste le caratteristiche del percorso, le squadre che presentavano forti velocisti avevano il compito di gestire ogni fase della corsa. Sin dalle prime pedalate, quindi, lo spettacolo è stato ai massimi livelli grazie a continue fughe e controfughe che hanno costretto il gruppo a un duro lavoro di controllo. Controllo che però ha perso di efficacia quando a fare l’andatura si è portato Mattia Agostinacchio. Il campione del mondo del ciclocross chilometro dopo chilometro è divenuto il padrone della corsa e ha posto tra sé e gli immediati inseguitori più di 3’. Nel finale il fuggitivo ha continuato nella sua azione presentandosi solitario sotto lo striscione d’arrivo; alla spicciolata si sono presentati sul traguardo gli inseguitori. La piazza d’onore l’ha conquistata il compagno di squadra Kevin Bertoncelli, mentre Francesco Dossi del Montecorona è salito sull’ultimo gradino del podio. A seguire le varie fasi della competizione vi è stato l’onorevole e vice sindaco del capoluogo aloisiano Andrea Dara. Con lui vi erano pure il presidente provinciale Fci Fausto Armanini, il vice Giovanni Comparin e i consiglieri Franco Favalli e Stefano Lodi Rizzini.

Oggi alle 17.30, alla casa museo di Luca Battesini a San Benedetto Po, si terrà una cerimonia per ricordare i 90 anni dalla vittoria del Giro d’Italia di Vasco Bergamaschi e del successo nella corsa rosa nel 1934 di Learco Guerra. Saranno premiate le società mantovane che promuovono il ciclismo giovanile. (b)