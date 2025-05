Rugby giovani – La Coppa Leonero incorona i cechi del Ricany

Viadana Oltre 1000 giovani rugbisti da tutta Italia e dall’estero hanno animato la XII Coppa Leonero, il torneo giovanile organizzato dal Rugby Viadana 1970. Una giornata di sport, festa e condivisione nel segno del fair play e della sostenibilità. Domenica 4 maggio i campi dello Stadio Zaffanella e del Bacchi di Casalbellotto hanno ospitato le partite delle categorie Under 6, 8, 10 e 12, con squadre provenienti da tutto il nord e centro Italia, oltre al Rugby Club Rillieux (Francia) e al Rugby Club Ricany (Repubblica Ceca), alla prima partecipazione. L’evento è stato reso possibile dall’impegno di decine di volontari, supportati anche dai Caimani Rugby Viadana e dalla prima squadra. Il torneo ha adottato una filosofia plastic-free grazie alla collaborazione con TEA Energia: è stata installata una fontanella per ridurre l’uso di bottigliette e promuovere l’utilizzo di borracce personali. Oltre ai gadget per tutti, le prime quattro squadre di ogni categoria sono salite sul podio. Il Rugby Club Ricany ha conquistato sia la categoria Under 8 che Under 12 e si è aggiudicato anche il Trofeo “Città di Viadana” per il miglior piazzamento complessivo, consegnato dal vicesindaco Alessandro Cavallari. La competizione ha evidenziato anche l’alto livello tecnico e lo spirito sportivo di tutti i partecipanti, regalando partite avvincenti e grande entusiasmo sugli spalti. Grande entusiasmo anche per la Coppa del Mondo U20, giunta a Viadana grazie al Trophy Tour della FIR. Accompagnata dagli azzurri Brisighella e Vallesi, è stata il simbolo perfetto dello spirito della manifestazione, immortalata in una foto-ricordo con decine di bambini.Musica, tifo e spirito di squadra hanno accompagnato un’edizione memorabile. Il Rugby Viadana 1970 ringrazia sponsor, volontari, staff medico e tutti i partecipanti per l’energia e la passione. La Coppa Leonero si conferma un appuntamento di riferimento per la comunità. Arrivederci al prossimo anno!