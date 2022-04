Pallavolo serie B m – Gabbiano per i 3 punti nel recupero con l’UniTrento

Cerese Il Gabbiano recupera stasera in casa a Cerese il 14esimo turno contro l’UniTrento (ore 20.30, arbitri Valentina Tassini di Verona e Magnino di Perugia). Gli ospiti, allenati da Conci, sono ancora in lizza per centrare il secondo posto che dà diritto ai play off: attualmente sono terzi, a una lunghezza dalla Canottieri Ongina, e contro il Top Team giocheranno per far punti e giocarsi l’ingresso nella seconda fase sabato quando riceverà nel derby i Miners Argentario, mentre i piacentini ospiteranno Cavaion. Per i biancazzurri di coach Simone Serafini invece non ci sono obiettivi da raggiungere: play off e primo posto sono matematici. Giusto provare a vincere sempre, ma facendo attenzione anche a gestire le forze in previsione delle prossime gare fondamentali della stagione. «Da parte nostra non faremo alcun regalo all’UniTrento – spiega sicuro il diesse del Gabbiano Stefano Melli – Sia questa gara sia quella di sabato a Trento contro Bolghera verranno affrontate col massimo impegno da parte di tutti. Forse nella squadra mancherà quel pizzico di cattiveria necessaria negli incontri che contano, ma l’impegno e la voglia di far bene non mancheranno».

La gara con l’UniTrento era in programma sabato scorso ma è stata rinviata perché un atleta della giovanissima compagine di Conci, Bristot, era impegnato a Napoli con l’Under 18 azzurra per le qualificazioni agli Europei di categoria che l’Italia ha centrato. Ancora da definire l’avversario nei play off per il sestetto del presidente Paolo Fattori. Nel girone D, al secondo posto troviamo il Massenzago, avanti una sola lunghezza sui vicentini dell’Olimpia Zanè. E sabato prossimo in terra padovana a Borgoricco è in programma lo scontro diretto. La seconda del girone C, quello del Gabbiano, affronterà il Monselice capolista nel D.