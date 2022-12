I body del Mantova per i neonati del 2023

Mantova Un body del Mantova a tutti i neonati, per inculcare la fede biancorossa già nelle prime ore di vita dei neonati mantovani. Questa l’iniziativa lanciata ieri mattina all’ospedale Carlo Poma grazie alla collaborazione tra il Mantova Calcio e l’Asst di Mantova e che partirà dal 1° gennaio fino alla fine del 2023. «La nostra azienda – ha spiegato Mara Azzi – è aperta alla comunità locale ed è fondamentale che ci sia uno scambio tra gli operatori e i cittadini. Questa collaborazione con il Mantova ha dato vita a un’iniziativa importante che vede coinvolti i bimbi neonati e speriamo ce ne possano essere altre per coinvolgere anche i bimbi un po’ più grandi della pediatria». I body saranno destinati nei due punti nascita di Asst : la Ginecologia e Ostetrica dell’ospedale di Mantova e Borgo Mantovano. In un mese sono circa 180 i bimbi nati nei due presidi; 1.950 nel corso di un anno. Grande soddisfazione e apertura totale a nuove iniziative anche da parte del presidente biancorosso Filippo Piccoli: «Il nostro intento è quello di allacciare una sinergia stretta con i nostri tifosi e con i mantovani. Negli ultimi anni, per i motivi che tutti noi sappiamo, c’è stato uno scollamento tra la piazza e la squadra. Noi siamo pronti a fare il nostro con un progetto a lungo termine e auspichiamo che i risultati possano riportare fiducia in tutti i tifosi del Mantova». Piccoli ha poi annunciato altre iniziative in fase di studio nelle scuole, dove magari saranno coinvolti anche i giocatori. Domenica intanto dalle 10 è previsto un tour del Martelli: giro di campo, la visita negli spogliatoi, nelle panchine e nella sede. Prenotazioni all’indirizzo info@mantova1911.club con i nominativi dei partecipanti. Verranno accettate le prime 50 richieste. Ad ogni bambino che parteciperà e vorrà assistere alla gara verrà dato in omaggio un biglietto.