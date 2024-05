Ciclismo – Le corse del primo maggio: Maria Acuti vince ad Albino

Mantova Una vittoria, un secondo posto e altri piazzamenti da top ten sono il bottino conquistato dai giovani mantovani nelle gara del primo maggio. La vittoria, terza della stagione, porta la firma dell’allieva Maria Acuti, del Vc Sovico, che ha trionfato nel Trofeo P&K New Eletric disputato ad Albino (Bg). Un successo, quello della giovane ostigliese, frutto di una bella iniziativa proposta all’inizio dell’ultima asperità prima del traguardo, sul quale si è presentata in solitudine cogliendo il primo posto che le consente di continuare a vestire la maglia di leader del Trofeo Rosa, challenge che vede impegnate le squadre di Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Puglia. Sempre ad Albino, tra gli Esordienti del primo anno, secondo posto per Giovanni Busca del Mazzano. Il giovane cavrianese ha regolato allo sprint due avversari con i quali aveva cercato di agganciare il fuggitivo e vincitore Nicolò Trainotti del Ciclo Club Forti e Veloci. In questa categoria sono da sottolineare anche il 6° posto di Nicolò Belli, del Mincio Chiese, e il 10° di Eric Baetta del Gioca in bici Oglio Po. Nella medesima categoria, ma a Bulciago (Lecco), c’è anche il secondo posto di Cristian Ghiroldi dell’Aspiratori Otelli. Mentre tra gli Juniores, Matteo Morelli, della Feralpi Monteclarense, è giunto 5° a San Prospero (Mo). (bio)