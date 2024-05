Viola il divieto di avvicinamento all’ex compagna, arrestato 55enne

MARCARIA Lo scorso 30 aprile, i Carabinieri della Stazione di Marcaria hanno rintracciato ed arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Mantova, un 55enne del luogo, ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, di violazione del divieto di avvicinamento all’ex compagna.

La vicenda nasce a fine dello scorso anno da una denuncia per maltrattamenti in famiglia sporta proprio dall’ex dell’uomo, a seguito della quale, nel mese di marzo, il Tribunale virgiliano, su richiesta della Procura della Repubblica, aveva emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

I Carabinieri di Marcaria, nei giorni scorsi, a seguito di puntuali accertamenti, appuravano che il soggetto in alcune occasioni non aveva rispettato tale divieto e ragguagliavano dettagliatamente i magistrati mantovani, i quali disponevano la misura più restrittiva della custodia cautelare in carcere.

L’arrestato, rintracciato nel Comune di Mantova, al termine delle incombenze di rito, veniva condotto dai militari presso il carcere di via Poma.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Mantova continuano a dare massima attenzione ai reati in materia di Codice Rosso e invitano tutta la cittadinanza a segnalare prontamente ogni situazione e contesto in cui, anche solo potenzialmente, vi sia il pericolo di violenze di genere.