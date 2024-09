Ciclismo – Lo juniores Lavelli trionfa al Memorial Ostilio

Palazzolo sull’Oglio Damiano Lavelli della Biesse Carrera ha firmato ieri l’albo d’oro del Memorial Ostilio, gara riservata agli Juniores che si è disputata a Palazzolo sull’Oglio (Bs). L’atleta di Volta Mantovana ha finalmente coronato con la vittoria tutto il lavoro compiuto in questa porzione di stagione. Lavelli si è inserito nella fuga proposta da una ventina di atleti e che poi si è rivelata decisiva per scrivere il finale della competizione. Ai 200mt, a volata ormai lanciata, il mantovano è uscito allo scoperto e con un gesto atletico di grande spessore ha trovato il varco per andare a vincere.

Il podio, ieri, lo ha conquistato anche l’esordiente del 2° anno Daniele Ronda del Mincio Chiese. L’atleta diretto da Paolo Armanini e Stefano Battisti ci ha provato in tutti i modi per far sua la competizione, ma alla fine ha chiuso al 3° posto. Con questo piazzamento ottenuto a Concesio (Bs), conferma l’ottimo momento di forma che sta attraversando.

L’allievo Gianfilippo Ghidini, sempre del team del presidente Guido Morelli, si è messo in evidenza nella gara disputatasi a Fornovo San Giovanni (Bg) conquistando il 7° posto. Domenica da incorniciare anche per i Giovanissimi del Ciclo Club 77, dell’Allgor Tatobike, dello Sporteven e del Mincio Chiese. Anche ieri, in occasione della seconda tornata di gare abbinate alla Coppetta d’Oro, manifestazione svoltasi a Borgo Valsugana (Tn) nell’arco di due giorni e dal prestigio molto simile al campionato italiano della categoria, i baby mantovani sono stati tra i protagonisti. A un passo dalla vittoria è giunto Alessio Azzolini che si è piazzato 2° nella G5, mentre nella G6 Marco Casciano si è piazzato al 3° posto. Altri piazzamenti sono giunti da Marlon Quiroga Ramas 5° nella G3, Luca Ganarin 6° nella G6 e Jhonan Astone 9° nella G4. Parlando di Giovanissimi, oggi pomeriggio alle 19.15, nel salone convegni della San Pietro Academy di Cerlongo, al fianco della sede della Latteria San Pietro, si terrà la presentazione dell’edizione 2024 del Trofeo Lombardia. Questa prestigiosa vetrina, organizzata dal Mincio Chiese con la collaborazione del Comune di Ceresara e del Comitato provinciale Fci, domenica 8 per l’intera giornata vedrà impegnati più di 300 atleti ed atlete di età compresa tra i 7 e i 12 anni. Da segnalare il quinto posto di Maria Acuti del Vc Sovico a Castelfranco Emilia: mantiene la maglia di leader del Trofeo Rosa Interregionale.