Rugby – Le Zebre travolgono i Glasgow Warriors, buona prova del permit player Locatelli

Parma Nel secondo test di pre-season, le Zebre Parma hanno battuto in casa, allo stadio Lanfranchi, i Glasgow Warriors, campioni in carica dello United Rugby Championship. Il team italiano ha travolto gli scozzesi per 31-0. Buona prova per la franchigia federale, anche se da segnalare che la squadra allenati da Franco Smith (ex tecnico degli Azzurri) ha schierato ben 10 giovani esordienti e pochi campioni di URC, tra questi Duncan Weir come capitano. Presente in campo anche il terza linea del Rugby Viadana Samuele Locatelli, l’anno scorso eletto Mvp del campionato di A Elite, in qualità di permit player. Sugli scudi un altro permit player, Giulio Bertaccini del Valorugby, che insieme appunto a Locatelli e Francesco Ruffolo (Colorno) va a chiudere il lotto dei giocatori in prestito dai club di Serie A Elite. Ottimo il primo tempo chiuso 14-0: un super Batista, ala del Colorno, ha propiziato una meta e ne ha segnata un’altra. Nella ripresa le Zebre hanno allungato senza troppi problemi. Le amichevoli per la franchigia federale sono terminate. Ora la parola passa allo United Rugby Championship: la squadra italiana farà il suo debutto nel torneo venerdì 20 a Cardiff.