Anziani suzzaresi rinunciano al vaccino: la minoranza chiede di attivare un centro

SUZZARA – Troppi anziani del Suzzarese stanno disdicendo l’appuntamento per il vaccino perchè in difficoltà a raggiungere i punti vaccinali di Casalmaggiore e Pieve di Coriano; per questo è sempre più urgente attivare il punto anche a Suzzara: a lanciare l’appello è l’assessore suzzarese Alessandro Guastalli, a fronte anche delle numerose segnalazioni ricevute.

«Nella maggior parte dei casi la problematica riguarda proprio il lungo tragitto da percorrere, che per gli anziani diventa troppo impegnativo. Tra l’altro risultano ancora blocchi per quanto riguarda la possibilità di vaccinarsi a domicilio – spiega Guastalli – Questo problema potrebbe essere risolto nell’immediato consegnando i vaccini al nostro ospedale che sarebbe immediatamente in grado di attivarsi. Ancora non capiamo – conclude l’assessore – perchè non venga data questa opportunità nonostante il rischio, che si sta concretizzando, di vedere disdire degli appuntamenti».