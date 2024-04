Atletica – Libertas show a Parma: vittoria nei 2000 siepi e pass per gli Italiani dell’allievo Morad Allali. Emily Meneghinello domina nei 300

Mantova La Libertas ha gareggiato a Parma nel meeting “Marina Bersani” con una trentina di atleti gara di tutte le categorie. Limite per gli italiani di Molfetta e vittoria nei 2000 siepi per l’allievo Morad Allali, che ripete così l’impresa dell’amico di allenamento Salvatore Savaia che l’aveva ottenuto lo scorso anno. 6’27”14 il crono di Morad, ben inferiore al 6’35” richiesto per l’ammissione. Una strepitosa Emily Meneghinello conduce una favolosa cavalcata nei 300 cadetti col tempone di 41”96 che, a detta della prof Attene, la porterà al limite per gli Italiani nei 300 ostacoli. Matteo Begni è 2° nel salto in lungo con 6.27, ad un centimetro dalla vittoria. Poi corre i 100 in 11”70, davanti a Edoardo Pinotti (11”71) e Gabriele Di Giacomo (12”16). L’allievo Riccardo Cerati corre gli 80 in 10”49 e i 300 in 44”93. Ramon Schivi (5° in 7’37”43) e Brando Fassi (6° in 7’46”65) fanno esperienza nei 3000 siepi. Si migliorano i cadetti Oscar Torresani e Mattia Bonora nei 2000 (7’14”44 e 7’33”80). Thomas Lipreri, nei 60 ragazzi, cade al secondo passo e compromette un podio sicuro. Sandro Torresani passeggia nei 300, ma è tutta esperienza. Maddalena Gola è seconda nei 60 con 8”80, Adele Biaggi 6ª (9”05), Najiri Quagliarella 7ª (9”11) e Sofia Squassabia 10ª (9”20). Tutte al personale le cadette negli 80 metri: Meneghinello fa 10”80, Giulia Bonomini 10”99, Vittoria Casoni 11”45 e Giulia Domaschio 11”67. Un’ottima Giulia Scansani ritocca i personali sia negli 80 (10”86) che nei 300 (45”43). Si migliorano, nei 100 metri, anche Anietie Joseph (13”50) e Alice Fornasari (14”04). Poco convinta Federica Brognara nei 1500.