Basso Mantovano – Al via interventi su strade comunali per 450mila euro

SERMIDE/FELONICA I lavori eranoi già stati programmati nel secondo semestre dello scorso anno ma poi, complice anche il lockdown, avevano dovuto essere procrastinati: stanno invece ora per partire i cantieri che riguarderanno la manutenzione straordinaria alle strade comunali del Comune di Sermide e Felonica. In tutto saranno oggetto di intervento più di tre chilometri e mezzo di vie per un impegno economico complessivo di circa 450mila euro.

«La scelta degli interventi da realizzare è stata fatta sia sulla base della necessità di manutenzione delle strade sia sulla frequenza di utilizzo delle stesse da parte dei cittadini, in modo da massimizzare il beneficio della manutenzione sul maggior numero di cittadini – ci ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Edoardo Maestri – L’obiettivo dell’intervento, decisamente rilevante sia per il numero di vie interessate sia per l’importo messo a disposizione per il finanziamento, è quello di risolvere le condizioni di deterioramento del manto stradale che causano peggioramento del decoro urbano e possibili condizioni di pericolosità per gli utenti stradali.

Nel quadro di interventi predisposto dal Comune i cantieri interesseranno – per Felonica – via Cittadella, via Marconi, via Roma, via Garibaldi. A Sermide invece la manutenzione riguarderà viale Rinascita, via Fratelli Bandiera, via Mameli e via Grazioli.

La conclusione dei lavori è prevista entro l’estate: il Comune assicura che saranno utilizzate tutte le accortezze necessarie affinchè le necessarie chiusure arrechino il minor disagio possibile: «Siamo anche consapevoli – conclude Maestri – che nonostante l’importante intervento messo in atto, permangono ulteriori tratti della rete viabilistica del nostro Comune che necessitano di manutenzione e che ci impegneremo a risolvere, per quanto possibile, con interventi ordinari e straordinari nei prossimi anni».