Ciclismo – Massimo Ghidetti nuovo presidente de Gli Amici del Pedale Rivaltese

RIVALTA SUL MINCIO Nuova stagione e nuovo gruppo dirigente; cambio al vertice degli Amici del Pedale Rivaltese. Nei giorni scorsi il presidente uscente Romano Buoli ha ceduto il testimone al neo eletto numero uno Massimo Ghidetti. Il ruolo di vice presidente è stato affidato a Gianni Tommasi mentre quello di segretario a Luca Smaniotto; con loro come sempre collaborerà l’esperto Aldo Ghidetti. Sul versante organizzativo da sottolineare le conferme per le competizioni allestite lo scorso anno ovvero il Gp San Bernardino, che si disputerà a Rodigo il prossimo 20 maggio, e avrà come protagonisti gli under 23 e gli elite.

In ambito giovanile il 24 settembre a Rivalta sul Mincio verrà allestito il Memorial Giovanni Restori, riservato ai Giovanissimi mentre gli Allievi saranno i protagonisti dell’appuntamento, il Memorial Sergio e Umbertina Bignotti, predisposto a Fossato il 1 ottobre. La carrellata si chiude con il tradizionale appuntamento con il ciclocross, il Trofeo Valli del Mincio, a Rivalta sul Mincio il 10 dicembre.