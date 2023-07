Marmirolo – Colonnine per la ricarica di auto e bici: c’è il bando

Marmirolo Il Comune di Marmirolo punta ad incentivare la mobilità elettrica ed a ridurre l’inquinamento atmosferico: per questo l’Ente ha aperto un bando – anche in seguito alle offerte ricevute nel recente passato da parte di operatori economici – che si sono rivolti al Comune per realizzare infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Nove le aree pubbliche individuate a Marmirolo, Marengo e Pozzolo sul Mincio tra le quali il soggetto che si aggiudicherà l’avviso potrà scegliere dove installare le colonnine di ricarica elettrica, fermo restando l’obbligo di provvedere alla realizzazione di almeno quattro colonnine (per un totale di otto postazioni) e di altrettante (per un totale di sedici postazioni) per la ricarica di biciclette elettriche.

L’atto di concessione avrà una durata di dieci anni – a partire dalla sottoscrizione – con possibilità di essere prorogato per ulteriori cinque anni su specifica richiesta dell’operatore ed a seguito di approvazione da parte del Comune di Marmirolo.

Le colonnine dovranno essere accessibili e fruibili tutti i giorni della settimana, senza limiti di orario e dovranno essere alimentate prevalentemente tramite energia da fonti rinnovabili.

La concessione non dovrà comportare alcuna spesa per il Comune.

I soggetti interessati possono presentare la domanda, corredata della documentazione richiesta, entro le ore 12 di giovedì 3 agosto tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo protocollo@comunemarmirolo.legalmail.it.