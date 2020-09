Ciclismo Mtb – Sporteven in luce a Treviolo

MANTOVA Domenica dalle piccole, ma significative soddisfazioni per i giovanissimi dello Sporteven. Ieri gli atleti del sodalizio reverese sono stati tra i protagonisti del Trofeo Parco Callioni, competizione dedicata alla mountain bike che si è svolta a Treviolo (Bg). In primis da sottolineare il 3° posto conquistato nella G6 da Maria Acuti: una prestazione di carattere per l’atleta di Ostiglia che ancora una volta è rimasta vittima di una caduta lungo il percorso. Tornata in sella ha trovato immediatamente il ritmo giusto per recuperare sulle avversarie e alla fine è riuscita ad ottenere l’ennesimo podio. Oltre a lei anche tra i maschi si sono registrati piazzamenti positivi per i ragazzi del presidente Gianluca Boselli. Daniel Rossato ha sfiorato il podio concludendo al 4° posto nella G3. Nella top ten, poi, sono entrati Pietro Zerbinati, 6° nella G6, e Matteo Raisi e Lorenzo Simi decimi, rispettivamente nella G3 e nella G5. Infine Ryan Sermidi ha completato il quadro cogliendo il 12° posto nella G2. Positiva, seppur non si sia conclusa con un piazzamento con i migliori, anche la prestazione al Tricolore U23 a Zola Pedrosa (Bo) di Gianluca Cordioli della Overall Tre Colli.