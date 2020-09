Sbanda con lo scooter e finisce annegato in un fosso, la vittima è Alex Avanzini

ROVERBELLA – Non vedendolo rientrare a casa a tarda sera, era le 23 circa, il fratello è andato a cercarlo e ha intravisto lo scooter immerso nel fosso e ha lanciato l’allarme: il 42enne Alex Avanzini è stato così ritrovato poco dopo dai vigili del fuoco ormai senza vita a Canedole di Roverbella. L’uomo sarebebbe sbandato finenendo nel corso d’acqua e quindi sarebbe annegato in poco più di mezzo metreo d’acqua. Sul posto i carabinieri della locale stazione i quali dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente e capire per quale motivo il 42enne sia sbandato e caduto nel canale.