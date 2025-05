Ciclismo – Pettenati: “Il Giro a Viadana, un altro sogno realizzato. Puntiamo al tris”

VIADANA La festa e l’entusiasmo hanno fatto da sfondo al pomeriggio in rosa vissuto a Viadana, reso possibile grazie al paziente e fondamentale lavoro compiuto dal Comitato organizzatore dell’arrivo di tappa. «E’ la realizzazione di un sogno – afferma Massimo Pettenati – Sto vedendo tante persone, tanti sportivi e questo è il segnale che abbiamo lavorato bene. Il tempo fa un po’ le bizze, ma nel momento clou del pomeriggio si è inchinato dinanzi al desiderio delle persone di vedere all’opera i campioni delle due ruote». A questo punto seppur prematuro, è possibile pensare a un due senza tre? «Debbo essere sincero. Ci ho provato a creare le condizioni perché si possa concretizzare anche per il terzo anno consecutivo un arrivo del Giro nel Mantovano. Purtroppo al momento rimane un sogno, ma mai dire mai. Io ci credo e vedremo se si riuscirà a realizzarlo; intanto godiamoci la giornata odierna che mi pare sia partita con i giusti presupposti». «Tanta la fatica e l’impegno profusi – spiega il vice presidente Damiano Oliva – perché la giornata ottenga il risultato che merita e questo che sto vedendo ci ripaga sicuramente. Sento tanto entusiasmo e voglia di vivere a pieno momenti che il Giro sa regalare da parte dei tantissimi sportivi presenti sul percorso. Un finale di tappa davvero esaltante». «Noi ce l’abbiamo messa tutta – ha affermato il vice presidente Silvano Melegari – per allestire un arrivo degno di un palcoscenico di questo prestigio e da quel che vedo la risposta è all’altezza della situazione. Debbo ringraziare tutti coloro che ci sono stati a fianco, dalle istituzioni ai volontari e agli sponsor. Vorrei sottolineare, parlando degli sponsor, che tutti hanno interpretato al meglio lo spirito di questo evento e da subito hanno risposto “presente” al nostro invito». Grande orgoglio e soddisfazione anche per il sindaco di Viadana, Nicola Cavatorta, chiamato, in attesa dell’arrivo dei ciclisti, a dare il via con la bandiera a scacchi al momento promozionale dei Giovanissimi. «Il momento tanto atteso è arrivato – precisa il sindaco – Siamo felicissimi di come ha risposto il territorio, dagli sponsor, al Comitato organizzatore, ai volontari, al Comitato provinciale Fci e soprattutto ai nostri cittadini. Sono convinto che rimarrà un giorno indimenticabile». Cavatorta e le giovani promesse dei primi sprint… «Questi ragazzini potrebbero essere un giorno protagonisti della corsa rosa! Intanto stanno divertendo con i loro sprint il pubblico presente e questo mi fa molto piacere». «Ringrazio in primo luogo il presidente del Comitato Massimo Pettenati – ribadisce il presidente della Provincia, Carlo Bottani – per l’ottimo lavoro svolto. Un lavoro sostenuto, e per questo faccio il mio plauso, dal Comune di Viadana e da tutto il territorio circostante, dagli sponsor e dai volontari. Il Giro d’Italia è senza dubbio una scossa; un momento non solo di sport ai massimi livelli, ma anche un eccezionale elemento di promozione turistica. Sono convinto che come lo scorso anno anche quest’anno Viadana e l’Oglio Po ne risentiranno in termini positivi per molti mesi di questa prestigiosa vetrina». A Viadana a seguire l’atto conclusivo della frazione vi era anche il ct della Nazionale Marco Villa. D’obbligo una domanda sugli italiani in gara: «I giovani presenti al Giro stanno crescendo bene e questo mi fa piacere. Tiberi, Ciccone, Zambanini, Affini e gli altri stanno dimostrando il loro valore. Li attendo nella terza settimana del Giro perché sarà quella decisiva. Comunque sia sono ottimista».