Ciclismo – Porto ricorda Giampaolo Sigurotti

PORTO MANTOVANO Nei giorni scorsi a Porto Mantovano, su iniziativa del Comune, si è svolta una cerimonia dedicata allo sport locale con la premiazione di atleti e realtà del territorio. Per il ciclismo, il sindaco Maria Paola Salvarani e il vicesindaco Roberto Mari hanno consegnato un riconoscimento alla memoria ai familiari di Giampaolo Sigurotti, recentemente scomparso, in ricordo dei risultati ottenuti in carriera, compreso il titolo italiano dilettanti. Alla cerimonia erano presenti anche il presidente provinciale Fci Fausto Armanini e l’organizzatore della ciclostorica “La Gonzaghesca” Guido Bonora. Sigurotti, nella seconda metà del secolo scorso, si era distinto in numerose competizioni, lasciando un segno importante nel ciclismo mantovano e nazionale.