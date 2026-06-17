Calcio Serie B – Mantova, Marchesi resta team manager. Sfuma il ritorno di Franchi

MANTOVA Sembrava fatta per un ritorno eccellente in casa biancorossa: quello di Stefano Franchi. L’ex attaccante dell’Acm era stato designato a prendere il posto di Nicola Marchesi nel ruolo di team manager, con quest’ultimo assegnato ad un’altra mansione. Invece non cambierà nulla. Marchesi continuerà nello stesso ruolo ricoperto egregiamente nelle ultime tre stagioni, anzi è già operativo nell’organizzazione del pre-campionato (raduno, ritiro, amichevoli e quant’altro).

Per contro, è rimasto a bocca asciutta Franchi che pregustava il ritorno a Mantova a 13 anni di distanza dalla sua ultima stagione da calciatore biancorosso. Proprio in vista del nuovo approdo, l’ex attaccante bresciano aveva lasciato il Lumezzane, dove nel 2022 aveva intrapreso la carriera da team manager dopo avere appeso gli scarpini al chiodo. Era stato raggiunto un accordo verbale col presidente Filippo Piccoli, ma evidentemente oltre a quello non si è andato. Franchi è attualmente in cerca di squadra.