Ciclismo prof – Edo Affini nello squadrone Visma per la Vuelta

MANTOVA C’è anche Edoardo Affini nello squadrone della Visma Lease a Bike che prenderà parte alla Vuelta di Spagna 2024 in partenza sabato da Lisbona, in Portogallo. La formazione olandese punta a confermarsi al vertice, affidando le chiavi della squadra allo scalatore statunitense Sepp Kuss, che difende il titolo conquistato l’anno scorso. Dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi a causa di infortuni e complicazioni legate al Covid, Kuss ha ritrovato il sorriso e la forma vincendo alla Vuelta a Burgos, e si presenta al via con grandi ambizioni. Al suo fianco i “calabroni” schierano una formazione di altissimo livello, con l’obiettivo di supportare Kuss in tutte le fasi della corsa. Il belga Van Aert si concentrerà principalmente sulla vittoria delle tappe. Il mantovano Affini, specialista delle cronometro e fondamentale nel controllo del gruppo, sarà una pedina cruciale nelle tappe pianeggianti e nelle fasi iniziali delle frazioni più impegnative. Robert Gesink e Steven Kruijswijk, veterani con grande esperienza, daranno solidità e sicurezza soprattutto nelle tappe di montagna dove il loro supporto sarà fondamentale per proteggere il capitano. Attila Valter e Dylan Van Baarle, corridori versatili e capaci di rendersi protagonisti sia in pianura che in salita, completano una squadra equilibrata e pronta a tutte le evenienze. Infine, il giovane talento belga Cian Uijtdebroeks, desideroso di riscatto dopo un Giro d’Italia sotto le aspettative, avrà l’occasione di dimostrare il suo valore. Uijtdebroeks rappresenta una carta importante per la squadra, con la possibilità di subentrare come leader in caso di eventuali difficoltà di Kuss.