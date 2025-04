Tennis tavolo Serie A1 femminile – Brunetti da urlo: vince il primo round col Norbello (4-2) e “vede” lo scudetto

CASTEL GOFFREDO Dopo quasi tre ore e mezza di battaglia al PalaMazzi, la Brunetti Castel Goffredo ha fatto l’impresa e battuto 4-2 il Norbello nell’andata della finale scudetto. Pur priva della romena Bernadette Szocs, la sua numero 1, la squadra castellana è stata trascinata da una super Andreea Dragoman (doppietta per lei), e Nikoleta Stefanova e Nicole Arlia le hanno dato una mano determinante. Ora le campionesse in carica diventano favorite per la conquista del loro 22° scudetto, il nono di fila, nella sfida di ritorno di martedì in Sardegna. Basterà anche un pareggio per festeggiare.

BRUNETTI-NORBELLO 4-2

Andreea Dragoman-Hana Matelova 3-1 (11-7, 3-11, 11-5, 11-6); Nikoleta Stefanova-Magdalena Sikorska 3-0 (11-8, 11-9, 11-6); Nicole Arlia-Tan Wenling Monfardini 1-3 (11-4, 7-11, 8-11, 5-11); Nikoleta Stefanova-Hana Matelova 0-3 (6-11, 6-11, 8-11); Andreea Dragoman-Tan Wenling Monfardini 3-1 (11-9, 9-11, 11-4, 11-6); Nicole Arlia-Magdalena Sikorska 3-0 (11-5, 11-7, 11-5)

BRUNETTI CASTEL GOFFREDO Andreea Dragoman, Nikoleta Stefanova, Nicole Arlia. A disp.: Anastasija Kolish. All.: Alfonso Laghezza.

TENNISTAVOLO NORBELLO Hana Matelova, Magdalena Sikorska, Tan Wenling Monfardini. All.: Olga Dzelinska.

ARBITRI Renzo Bertotto e Michele Guerra.