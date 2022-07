Stefano Rossi, regolamentare le bici

Mantova Bici selvagge, certo, ma anche carenza di indicazioni per organizzare e razionalizzare il traffico sulle due ruote. È quanto lamenta il capogruppo di opposizione Stefano Rossi (Mantova ideale) che ha indirizzato all’amministrazione di via Roma una interrogazione sollevando seri problemi percepiti sulla ciclabile di corso Vittorio Emanuele allo sbocco di piazza Cavallotti.

Rossi rileva che per immettersi nella ciclabile spesso i ciclisti si trovano, per il tratto di Piazza Cavallotti, pericolosamente in contromano. In più sulle strisce pedonali viene violato sistematicamente l’obbligo di attraversamento con le biciclette a mano. Da ultimo, Rossi chiede se sia in previsione di realizzare una segnaletica orizzontale e verticale che aiuti e disciplini i ciclisti a immettersi e a uscire dalla ciclabile di Pradella nel rispetto del codice della strada.