Calcio Serie C – Ferragosto di riposo, da domani si torna al lavoro a Mantovanello

Mantova Ultimo giorno di vacanza oggi per il Mantova. La squadra di mister Possanzini domani tornerà sui campi di Mantovanello per continuare a lavorare in vista dei prossimi impegni estivi che serviranno per preparare al meglio l’esordio in campionato contro il Padova, in programma il prossimo 3 settembre, allo stadio “Martelli”. Il Mantova arriva dal tour de force dello scorso weekend nel quale ha giocato due gare ravvicinate: sabato la vittoria con la Castellana e domenica quella nel derby col Brescia nella prima uscita stagionale al Martelli. Due gare che hanno dato ottimi spunti al tecnico biancorosso. Ora, però, bisogna continuare a battere il ferro finche è caldo. La squadra ha dimostrato di avere del potenziale in ogni reparto e nell’ambiente si respira davvero grande fiducia. Ancora qualche acciacco per Suagher che sarà valutato nei prossimi giorni. Domenica altra amichevole al Martelli con il Rimini. Domani partirà la prevendita per i tifosi con i prezzi di Mantova-Brescia: curve a 5 euro e tribune a 10.