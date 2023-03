Ciclismo – Ressi e Lanzarotto nella Top 10 delle gare a San Pietro e Prevalle. Mtb: debutto ok per lo Sporteven

Mantova Doppio piazzamento nella Top Ten di una competizione per gli atleti mantovani che vestono i colori di formazioni di altre province. Il risultato migliore lo ha senza dubbio colto l’Under 23 Diego Ressi della General Store Essegibi F.lli Curia, che ha concluso al 7° posto il Trofeo Alessandro Bosis che si è svolto a San Pietro in Gu (Pd).

La competizione è stata vinta al termine di un’entusiasmante volata generale da Daniel Skerl del Ctf, al suo terzo centro stagionale.

A Prevalle (Bs), invece, in occasione del Memorial Italo Ragnoli lo juniores Kevin Lanzarotto della Biesse Carrera ha chiuso al 10° posto, dopo essersi inserito nella fuga vincente proposta da 13 atleti. Il successo, in questo caso, è andato all’azzurro Luca Giaimi del Team Giorgi, già vincitore la scorsa settimana della competizione di Volta Mantovana.

Sfortunato in questa gara il mantovano Angelo Monister del Team Giorgi che è rimasto vittima di una caduta per fortuna senza pesanti conseguenze, ma che lo ha costretto al ritiro.

Parlando sempre di malasorte, l’Under 23 Gianluca Cordioli del Sissio Team sempre ieri, ma a Nonantola (Mo), si è reso protagonista di una fuga di 110km: purtroppo per lui il gruppo degli inseguitori ha ripreso i fuggitivi allo striscione dell’ultimo chilometro.

Per quel che concerne la mountain bike, ieri vi è stato l’esordio stagionale degli Esordienti e Allievi dello Sporteven. Gli atleti in maglia nerazzurra a Vidor (Treviso) in occasione del Trofeo Eclisse, pur partendo dalle retrovie, al via si sono presentati un centinaio di atleti, hanno conquistato positivi piazzamenti. Tra gli Allievi 12° posto per Pietro Zerbinati, 19° per Maurizio Gobbi e 22° per Nicolò Castellini.

Bravi sono stati anche gli esordienti del 2° anno Lorenzo Simi e Paolo Borzi che hanno lottato sino alla fine con i migliori.

Paolo Biondo