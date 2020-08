Ciclismo – Niente da fare: Volta esclusa dal Regionale Allievi

MANTOVA Nulla da fare anche per il Campionato Regionale Allievi: è davvero un’umiliazione che il ciclismo mantovano targato Fci non merita di certo. Il comitato lombardo preferisce assegnarlo ad altra località dopo, però, aver chiesto la disponibilità alla candidatura da parte degli organizzatori della competizione di Volta Mantovana. Candidatura che è stata formulata in tempi rapidissimi e soprattutto con grande volontà e determinazione, ma che, alla luce dei fatti, non è servita a nulla. Probabilmente non bastano la serietà e la preparazione dei dirigenti di società e del comitato provinciale perché si possa vedere premiato un territorio che al mondo delle due ruote ha sempre dato molto.

Non basta, quindi, l’amarezza per aver visto sfumare il Tricolore Esordienti, preparato con grande professionalità, dal gruppo di esperti guidato dal Mincio Chiese con il pieno supporto del Ciclo Club 77, dell’Uc Ceresarese e del Pedale Castelnovese, e soprattutto cercando di assecondare le richieste di tutti i comitati regionali, a seguito della decisione assunta nei giorni scorsi dal consiglio generale nazionale Fci.

Adesso è arrivata anche la mazzata a livello regionale.

Comunque sia l’appuntamento del 4 ottobre a Volta Mantovana viene confermato e in quella occasione ad entusiasmare gli sportivi e gli appassionati saranno sia gli esordienti e sia gli allievi.