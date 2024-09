Ciclismo su pista – Maria Acuti d’argento ai Tricolori con il quartetto della Lombardia. Domani la gara individuale

Noto (Sr) Maria Acuti ci ha provato sino alla fine, ma la malasorte le ha impedito di indossare anche la maglia tricolore di campionessa della pista per la specialità inseguimento a squadre.

Domenica, ai Campionati Italiani che si stanno svolgendo sul velodromo di Noto, in provincia di Siracusa, l’allieva di Ostiglia, vestendo i colori della rappresentativa del comitato regionale lombardo dell’Fci, si è piazzata al secondo posto nella finalissima che l’ha vista protagonista di un finale rocambolesco. Mentre stava guidando il quartetto in maglia biancoverde, in quel momento le ragazze lombarde erano al comando della prova, è stata toccata involontariamente dalla ruota di chi la seguiva. Lei è riuscita a restare in sella alla sua bicicletta e a proseguire la prova, mentre le altre tre compagne di squadra sono rimaste vittime di una caduta che non ha permesso loro di continuare la gara.

Il contrattempo di fatto ha costretto il quartetto della Lombardia a doversi accontentare della medaglia d’argento. Ora, però, Maria Acuti avrà già la possibilità di rifarsi. Domani, nella giornata conclusiva dei Campionati Tricolori della pista, sarà impegnata nell’inseguimento individuale, con ottime chance di riuscire a centrare la finalissima.

Paolo Biondo