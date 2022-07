Ciclismo – Successo per la notturna tipo pista a Guidizzolo

Guidizzolo La 29ª edizione del Trofeo Pro Loco, notturna tipo pista che si è svolta giovedì sera a Guidizzolo, ha visto protagonisti i mantovani. Nel corso delle nove gare disputate, gli atleti si sono cimentati su un circuito cittadino di 1,250 km nella specialità della corsa a punti. Molte le gioie confezionate dai Giovanissimi e dagli Esordienti di team come il Mincio Chiese, Ciclo Club 77, Allgor Tatobike e Sporteven. Ottima la macchina organizzativa predisposta dai dirigenti del Ciclo Club 77, che avevano al loro fianco la Pro Loco di Guidizzolo, il Comune, presente a partire dal primo cittadino Stefano Meneghelli e dall’assessore allo sport Adriano Roverselli, e il Comitato provinciale Fci, con il presidente Fausto Armanini, il vice e direttore di corsa Lido Baracca, Giorgio Papa e Luca Penitenti.

Per quel che concerne i risultati nella G4, 2° Giulio Zunica, 3ª Giulia Affini del Nuvolera, quarti Matteo Guerzoni e Nicolae Roman. Salendo di categoria nella G5 alloro per Giovanni Busca e Lucia Marassi, 2° posto per Nicolò Belli, 3ª Greta Giannotta e 4° Eric Baetta.

La parentesi dei Giovanissimi si completa con la G6 dove al primo posto è giunto Cristian Ghiroldi dell’Aspiratori Otelli, 2ª si è piazzata Beatrice Costantini e 4° Mattia Fioretti.

Per quanto concerne gli Esordienti, sia il podio del 1° anno sia quello del 2° anno, sono entrambi completamente mantovani. Sul gradino più alto del podio sono saliti Paolo Bocchi e Alessandro Marzocchi, secondo posto per Federico Rezzaghi e Pietro Zerbinati e terzi sono giunti Ludovico Affini e Manuel Trivini Bellini. La serata si è conclusa con la prova riservata agli Allievi e in questo caso sfortunato Denis Apostol del Mincio Chiese che è rimasto vittima di una caduta quando era al secondo posto. Restando in questa categoria, ma parlando al femminile, da evidenziare la positive prestazioni proposte dall’esordiente Giulia Santella e dall’allieva Maddalena Lodi Rizzini del Team Petrucci. (b)