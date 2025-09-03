Ciclismo U23 – Cordioli bruciato allo sprint a Sommacampagna

SOMMACAMPAGNA (Vr) Ancora un podio per l’elite mantovano Gianluca Cordioli, portacolori del Sissio Team, che ieri ha sfiorato il successo nella 73ª Medaglia d’Oro Antica Fiera di Sommacampagna, valida anche come prova del 30° Prestigio d’Oro Alè. L’atleta di Volta Mantovana ha chiuso al secondo posto, battuto soltanto sul filo di lana da Diego Nembrini del General Store. La gara, articolata su 9 giri di un circuito di 15,7 km per un totale di 141,4 chilometri, ha visto al via oltre 140 corridori. Le prime fasi sono state controllate dal gruppo, che ha lasciato sfogare i tentativi di fuga senza però concedere troppo spazio. L’azione più significativa è nata all’inizio del penultimo giro, quando Raffaele Veneri (Sissio Team) e Cristian Remelli (General Store) hanno provato a sorprendere il plotone. Il loro tentativo, tuttavia, si è esaurito prima del finale, con il gruppo che ha ricucito lo strappo preparando lo sprint decisivo. Nell’ultima curva si è lanciato Marco Martini (Team Tecnipes), che ha preso la testa della corsa, ma è stato superato ai 200 metri da Cordioli, apparso in pieno controllo della situazione. Sembrava fatta per il mantovano, che ha guadagnato qualche metro prezioso, ma ai 70 dall’arrivo è stato raggiunto e infine battuto da Nembrini, più incisivo nel colpo di reni finale. A Martini è rimasta la terza piazza, mentre Cordioli ha dovuto accontentarsi di un secondo posto che lascia un po’ di amaro in bocca. Nonostante la beffa sul traguardo, il piazzamento conferma la crescita dell’atleta del Sissio Team, capace di mettersi definitivamente alle spalle il periodo difficile attraversato tra luglio e agosto. Un altro podio che testimonia la sua solidità e la volontà di tornare presto al successo pieno.