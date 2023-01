Ciclismo – Una delegazione mantovana alla commemorazione di Fausto Coppi

CASTELLANIA COPPI (Al) Si è svolta ieri mattina a Castellania, nota località in provincia di Alessandria che ha dato i natali a Fausto Coppi e che per questo motivo negli anni scorsi ha assunto il nome di Castellania Coppi, la cerimonia di commemorazione del 63° anniversario della scomparsa del Campionissimo.

A questo evento anche quest’anno ha presenziato un gruppo di esponenti del mondo delle due ruote mantovano. Gruppo capitanato da Fausto Armanini, presidente provinciale Fci, che aveva al proprio fianco anche l’amico e appassionato di ciclismo Marco Delfini. Come da protocollo, dopo la celebrazione della Santa Messa in ricordo di Fausto Coppi, si è svolta nel locale museo che contiene i cimeli del mito delle due ruote, alla presenza del figlio Faustino e di numerosi volti noti di questa disciplina, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti a vari personaggi.