Acquanegra – Dal Comune pronto il bando per gli studenti più meritevoli

Acquanegra Il Comune ha indetto il bando comunale di ammissione “Dott.ssa Antonella Bernardi” al quale potranno partecipare gli studenti che sono iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado o paritaria, che abbiano conseguito la promozione, alla fine dell’anno scolastico 2022/2023 con la media di almeno 8/10°, che non siano stati ripetenti nell’anno scolastico considerato, siano iscritti all’anno scolastico successivo e il cui nucleo familiare abbia un Indicatore della Situazione Economica Equivalente Isee non superiore a 75mila euro. L’importo di ogni assegno di studio sarà di 300 euro e i moduli per presentare la domanda sono disponibili presso l’ufficio anagrafe del comune, dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30. La domanda dovrà essere consegnata entro lunedì 31 luglio. (pazo)