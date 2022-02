Calcio Dilettanti – Marmi-Sporting, un derby per voltare pagina

MANTOVA La voglia di tornare in campo è tanta per le squadre mantovane “non di interesse nazionale”: domani si gioca un interessante Marmirolo-Sporting Club, un vero e proprio derby tra due società (una di Prima, l’altra di Promozione) in buoni rapporti che però vivono due momenti opposti. Goitesi protagonisti di una stagione molto difficile e ultimi in classifica, neroverdi primi in graduatoria e determinati ad arrivare in Promozione. Nelle scorse settimane lo Sporting ha dovuto lavorare a ranghi ridotti per la questione del return to play e i tanti infortuni. La situazione sembra essere migliorata e solo due atleti devono ancora rifare la visita. Ricordiamo che entrambi i campionati, quello di Promozione e Prima, ripartiranno tra meno di 10 giorni, il 13 febbraio. «Sul fronte regolamentare saremo in regola – dice il vicepresidente Federico Salvetti -, ma chi farà la visita la prossima settimana non avrà una preparazione adeguata. Pensavamo di lavorare in tutt’altro modo in questa sosta, purtroppo il Covid ci ha messo lo zampino». Non arriveranno nemmeno rinforzi in questi ultimi giorni di mercato: «Cercavamo un centrale difensivo, ma in giro c’è poco – prosegue Salvetti – andremo avanti con l’organico attuale». La graduatoria piange «Ma noi ci crediamo, non molliamo fino alla fine». C’è da scommetterci, i ragazzi di Franzini se la giocheranno fino alla fine.

«Con il ritorno comincia un nuovo torneo – dice invece il mister del Marmirolo Giuseppe Bizzoccoli. «L’unica sconfitta è stata a tavolino, un episodio. Durante il mercato – prosegue il tecnico – abbiamo perso qualche giocatore (Beschi, Nouhi, Omoregie e Lonighi ndr), li ringraziamo per quello che hanno fatto per noi. Andiamo avanti e lavoriamo serenamente. Nell’amichevole con l’Union Team, così come quella che ci aspetta sabato con lo Sporting, proveremo delle soluzioni utili in vista del campionato. Serenissima, Pralboino e Gonzaga sono forti e possono darci qualche grattacapo. Il ritorno lo cominceremo proprio con gli aquilotti, allenati da un ottimo allenatore come Marmiroli, quindi massima concentrazione. Ma noi siamo determinati a fare il massimo per conquistare il nostro obiettivo, mantenendo il primo posto».