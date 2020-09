Calcio dilettanti – Le amichevoli: La Gove-2 sfiora il successo a Mozzecane. Suzzara impatta

MANTOVA Buona prova della rimaneggiata Governolese, che con molti giovani in campo e senza l’attacco titolare pareggia a Mozzecane (Promozione Veneto). Rigon si vede parare un rigore nel finale, poco dopo Kadric coglie il palo. Prova comunque incoraggiante per mister Fattori, anche se le assenze preoccupano in vista della Coppa di domenica. In campo con i Pirati anche due giocatori di spessore (per ora aggregati in prova) come Luciano Ferraro, centrocampista ex San Lazzaro e Dejan Danza, atleta con trascorsi con le maglie di Torino, Pro Vercelli, Messina e Pordenone. Lascia invece Davide Micheloni, che torna a Suzzara. E proprio con i bianconeri è sceso in campo stasera nel pareggio 1-1 col Campagnola (Eccellenza Emilia). Vantaggio delle zebre al 2’ con Mortari, che mette in rete al volo su lancio di Mazzocchi. Pareggio al 29’ degli emiliani con Conte su servizio di Giovannini. Nella ripresa da segnalare una punizione pericolosa di Marangi al 72’. Da segnalare lievi infortuni a Carlini e Serenghi. Vince il Casalromano sul Pralboino: un 2-1 firmato da Comentale e Galante. Per i bresciani in gol Spazzini. Errore dal dischetto per i gialloblù di Sene Mor.

Poker del Curtatone in amichevole con i Santi: in rete Fusari, Meloni, El Hatimi e Bonora. E’ saltata l’amichevole Union Team-San Lazzaro: troppe defezioni hanno consigliato di annullare il test.