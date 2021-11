Più sicurezza in piazza 80° Fanteria, in arrivo nuovi Daspo

MANTOVA – Mantova «Piazza 80° Fanteria non può essere detta “Bronx”». Interviene l’assessore alla sicurezza Rebecchi, recependo le sottoscrizioni dei residenti di cui abbiamo reso conto nei giorni scorsi. «Mi sono già incontrato col questore Paolo Sartori – prosegue l’assessore – e abbiamo disposto che la Polizia locale effettui controlli continuativi pomeriggio e sera con l’ordine di sanzionare i balordi. Invero, sinora non si sono verificati episodi di reati, ma solo illeciti amministrativi. Fatto che non ci autorizza ad abbassare la guardia. Puniremo i responsabili secondo la legge arrivando anche al Daspo urbano che interdice a chi lo riceva la possibilità di accedere in quella piazza per 48 ore. In caso di soggetti recidivi, il questore farà scattare il mancato adempimento con allontanamento definitivo», conclude Rebecchi.