Culturismo – Il body builder Matteo Nodari trionfa a Campi Bisenzio e a Perugia

MANTOVA Il bodybuilding torna protagonista a Mantova, alla palestra Millenium, dove l’atleta mantovano Matteo Nodari si aggiudica due nuove vittorie in altrettante competizioni nazionali. Sotto la guida del coach Alberto Venturini, a cui fa capo il team Venturello, Nodari dapprima ha conquistato il titolo di campione italiano nella categoria Master 40+ della federazione PCA Italy; la gara si è svolta a Campi Bisenzio, dove cinque bodybuilder, tra cui Nodari, si sono confrontati in pose obbligatorie e routine libera. Il mantovano ha primeggiato grazie ad una preparazione e condizione fisica davvero eccellenti. La settimana successiva, in quel di Perugia, l’atleta ha partecipato al 50° anniversario del Serge Nubret Classic indetto dalla federazione Wabba aggiudicandosi il primo posto nella categoria XShort e nella categoria over 40. Un percorso vincente e ricco di soddisfazione per Nodari, che con dedizione e determinazione coltiva da oltre trent’anni.