Calcio giovani – Il vivaio del Mantova sbarca in Africa: affiliazione con accademia nigeriana

MANTOVA Il settore giovanile del Mantova, guidato da Marco Fioretto, festeggia una collaborazione… esotica. È stato infatti raggiunto un accordo di affiliazione con l’Accademia Ikosi Fc, diventata “società amica” dell’Acm. In questi giorni i giovani dell’accademia nigeriana hanno ricevuto in dono materiale e abbigliamento del Mantova, da poter utilizzare per l’attività sportiva quotidiana. L’Accademia Ikosi Fc è stata fondata da Toya Toby, un ragazzo del ’95 che giocò nelle giovanili del Mantova fino a 16 anni, per poi tornare in Nigeria per motivi familiari. A fare da tramite l’ex responsabile del settore giovanile biancorosso (con alle spalle anni di lavoro calcistico in Africa) Stefano Cortesi.

Oltre che in Nigeria, lo staff del vivaio biancorosso è pronto a sbarcare a Malta. Il Melita è un’altra delle nuove “società amiche” del Mantova: a gennaio è previsto un camp a San Giuliano (sede del club) con gli allenatori Boschini, Masiero e Beschi.