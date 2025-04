A Pomponesco la notte della Supercoppa: si sfidano Dinamo-La Piccola Atene

POMPONESCO Appuntamento di prestigio questa sera al campo sportivo di Pomponesco, dove alle 20.30 si disputerà la Supercoppa “La Voce di Mantova ”, riservata alle squadre virgiliane vincitrici dei rispettivi gironi di Seconda Categoria. A contendersi il trofeo saranno Dinamo Gonzaga e La Piccola Atene, due formazioni che hanno saputo imporsi nei rispettivi gironi, N e H (quest’ultimo gestito dalla Delegazione di Cremona), conquistando una promozione in Prima Categoria che vale quanto un sogno.

Per la Dinamo Gonzaga si tratta del coronamento di un lungo percorso: la promozione arriva dopo 35 anni di storia calcistica, vissuti con passione e attaccamento al territorio. La squadra gonzaghese, guidata da un gruppo coeso e ben organizzato, ha mantenuto un rendimento costante per tutta la stagione, imponendosi nel girone N con merito. Un successo che rappresenta una pietra miliare per la società e un segnale importante per tutto il calcio dilettantistico dell’Oltrepò mantovano.

Percorso rapidissimo invece per La Piccola Atene, realtà emergente di Sabbioneta, che nel giro di un solo anno è riuscita a salire dalla Terza alla Prima Categoria. Un’impresa che racconta di entusiasmo, freschezza e ambizione, qualità che hanno permesso alla squadra di dominare il girone H cremonese e di conquistare un posto tra le grandi del calcio provinciale. Le due compagini si sono già incrociate lo scorso settembre in Coppa Lombardia, in una gara che vide prevalere la Dinamo Gonzaga. Ma stavolta il contesto è ben diverso: in palio c’è un trofeo ufficiale e il titolo simbolico di “regina della Seconda Categoria mantovana ”. Sarà anche la seconda volta, nelle tredici edizioni della Supercoppa, che il confronto si gioca tra due squadre provenienti dalla Seconda Categoria: un evento raro che testimonia il livello crescente e la vivacità del calcio di base nel nostro territorio.

La competizione è organizzata da La Voce di Mantova, che rinnova il suo impegno nella valorizzazione del movimento dilettantistico locale anche nel nome dell’indimenticato collega Gianfranco Bocca, cui è intitolato il trofeo. La speranza è quella di offrire, ancora una volta, uno spettacolo all’altezza dell’occasione e di celebrare due realtà che rappresentano al meglio la passione calcistica della provincia. Fischio d’inizio fissato alle ore 20.30. Che vinca il migliore (in caso di parità al 90’, subito i rigori).