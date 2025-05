Fioretto e Spada – Mantova Scherma con onore al Regionale, Tozzo e Pecchini in evidenza a Monza

Mantova Pedana a squadre per Allievi e Ragazzi del fioretto di Mantova Scherma quella di domenica scorsa, che ha visto Emanuele Maestrini, David Groposila, Michele Caione e Andrea Camurri impegnati per il GPG regionale in una gara ufficiale a Paderno Franciacorta (Brescia). Praticamente la medesima squadra che lo scorso anno saliva al podio conquistando il terzo posto regionale, il quartetto biancorosso, accompagnato dal maestro Jervolino, quest’anno si è dovuto arrendere alle compagini delle altre scuole lombarde, pagando sicuramente il prezzo dell’età complessivamente più giovane. Nel medesimo weekend, in un torneo satellite, sono scesi in pedana a Monza gli spadisti Mirko Tozzo e Alessandro Pecchini nel Trofeo Open di Spada organizzato da ASD Brianzascherma.

Si è trattato di un ottimo allenamento in vista dell’appuntamento con il Campionato Regionale Assoluti Silver che si disputerà il prossimo 15 Giugno a Bottanuco (Bergamo) e che vedrà un nutrito gruppo di atleti (sia fioretto che spada) partecipare con i colori biancorossi a quella che si prefigura come l’ultima gara del circuito ufficiale di questa lunghissima stagione di scherma.