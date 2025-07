Rugby Serie A Elite – Viadana, Arletti incassa la fiducia del cda. Si riparte da Gamboa e da un nuovo dg

VIADANA L’attesissimo Cda del Rugby Viadana, in cui era riposto il futuro del club giallonero, è iniziato il 1° luglio alle 20.30 ed è terminato alle 2.07 del mattino successivo. Un momento importante per disegnare o ristabilire quegli equilibri che stabilizzano l’atmosfera del club. «Approfondire situazioni, ruoli e argomenti che nell’ultimo mese hanno in parte minato il buon nome e il buon operato della società e del suo Presidente. Il Cda tutto – si legge in una nota stampa – intende in primo luogo rinnovare la fiducia ed il supporto all’operato presente e futuro del Presidente Giulio Arletti esprimendo tutta la solidarietà al Direttore Generale Ulises Gamboa, attaccato da ingiuste e immotivate critiche, talvolta offese personali provenienti anche da finti profili social e falsi sostenitori del club, voci e comportamenti provenienti dagli ormai soliti e sgradevoli atteggiamenti di chi si professa conoscitore di verità utili alla propria ideologia disfattista che diventa denigratoria e offensiva per quanti ogni giorno lavorano al club con passione per l’interesse comune».

Si tratta di un messaggio forte e di una presa di posizione granitica. L’intera governance societaria parla con una sola voce, che aumenta il proprio volume nelle battute conclusive.

«Il Cda – continua la nota – ritiene altresì necessario, d’ora in avanti, attuare una politica molto dura attraverso le sedi opportune di taluni comportamenti o opinioni atte a ledere il buon nome e l’immagine della società e dei propri collaboratori». Il messaggio ai naviganti è chiaro e volto a tutelare anche chi lavora o semplicemente dona se stesso con passione.

Ma non poteva mancare un riferimento alla situazione che ha innescato questa presa di posizione: «Il Cda – conclude la nota stampa – ha preso atto della volontà di Gilberto Pavan di rescindere il contratto in essere con il Viadana, se ne dispiace ma allo stesso tempo non ne accetta la motivazione allusa alla troppa pressione imposta dalla società, in quanto l’accordo tra parte tecnica e parte dirigenziale è sempre stato parte integrante e vincolante all’affidamento dell’incarico di capo allenatore 2024-2025 del RV1970».

La conclusione a sorpresa, ma nemmeno troppo, incalza sui temi dibattuti allargando le maglie di un messaggio aspro, ma rivolto al futuro, con nuove figure professionali in arrivo: «Il Cda, preso atto del volatile e limitato attaccamento alla causa sociale del club, da parte di alcuni tra sostenitori e collaboratori, ma soprattutto da una parte del territorio in cui opera ormai praticamente disinteressata, ha deciso di intraprendere un obiettivo di rinnovamento cariche che porterà alla nomina di un nuovo Direttore Generale utile all’apertura di collaborazioni in nuove aree di interesse ed al rinnovamento e potenziamento della struttura societaria; è ormai annuale l’aumento delle difficoltà che si aggiungono al mantenimento di un livello sportivo sempre più impegnativo in un piccolo territorio».

Pertanto: «Il Cda desidera altresì affidare la direzione tecnica sportiva del RV1970 ad Ulises Gamboa, professionista che grazie alle proprie capacità ed allo spirito di sacrificio che è in grado di trasmettere, ha saputo in questi anni riportare il club al livello di società a doppio o triplo budget rispetto il RV1970. Il Cda, come ultimo punto, ha aperto alla collaborazione con nuove società rugbistiche del territorio con lo scopo di creare sinergie collaborative su cadetta e settori giovanili».