MANTOVA Con uno striscione appeso all’esterno dello stadio Martelli, dietro la curva Cisa, gli ultrà della curva Te hanno preso le distanza dalla quanto mai probabile scelta di dare a Nicola Corrent la panchina biancorossa. “La pazienza per voi è finita, Corrent presenza non gradita” recita lo striscione della frangia più calda del tifo mantovano che quindi prende posizione contro la società intenzionata a far cadere la propria scelta sull’ormai ex mister della Primavera del Verona.