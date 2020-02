Basket A2 – Alla Gp Arena arriva Caserta: la Pompea cerca conferme

MANTOVA Con la regular season agli sgoccioli, e una successiva fase a orologio dove però non mancheranno tante incognite, sfruttare al massimo le ultime occasione per portare a casa punti è assolutamente fondamentale. Ecco perché, dopo aver ritrovato la gioia del successo nella trasferta a Udine, la gara interna contro Caserta è di quelle da non sbagliare: «La partita casalinga con Caserta è particolarmente delicata per noi – afferma coach Alessandro Finelli – perché giochiamo contro un altro avversario molto motivato. La sua posizione in classifica è bugiarda perché ha avuto una stagione costellata da tantissimi infortuni. Troviamo una squadra che ha un ottimo organico, con giocatori esperti. Sarà una partita tostissima che ci prepariamo ad affrontare nel migliore dei modi».

Dopo la rifinitura ospitata dal Sustinente, la Caserta di coach Ferdinando Gentile è pronta per scendere sul parquet della Grana Padano Arena: «Gli Stings sono una squadra forte, che ha aggiunto al proprio roster anche un giocatore come Infante e li rende ancora più quadrati. Affronteremo la miglior difesa del campionato e servirà essere ancora più precisi in attacco». In casa Stings Ghersetti dopo aver rimediato una brutta botta alla testa a Udine ha saltato gli allenamenti ma sarà a disposizione di Finelli. Settimana difficile anche per Visconti vittima di un attacco influenzale ma anche per lui la disponibilità non dovrebbe essere a rischio, mentre per Caserta ancora assente il capitano Marco Giuri per un infortunio muscolare.