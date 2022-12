Sabbioneta, grande successo per il presepe vivente: il 6 gennaio si replica

SABBIONETA Il presepe vivente farà il bis nel giorno dell’Epifania e per l’occasione ci sarà anche l’arrivo dei Re Magi. Visto l’apprezzamento dell’iniziativa nei giorni di Natale e Santo Stefano si è deciso di replicare l’appuntamento, ampliando anche l’orario, dalle 16 alle 19 (l’arrivo dei magi è previsto verso le 16.30).

«Da quando ci siamo recati a Piubega per un Magnificat delle pietre qualche anno fa e abbiamo partecipato al famoso e bellissimo presepe vivente, che coinvolge un intero paese – spiega il parroco don Samuele Riva – è nato spontaneamente il desiderio di proporre anche nella nostra comunità un’esperienza che avrebbe potuto creare legami, coinvolgere persone, offrire motivo di entusiasmo e di impegno». Sarebbe stato così sin dal 2020, se il Covid non ci avesse messo lo zampino. «Adocchiata la chiesa del Carmine come ambiente suggestivo adatto ed anche come occasione per riaprirla, dopo dieci anni di lavori per la sua messa in sicurezza dopo il terremoto del 2012 – afferma don Riva – ci siamo attivati. Con questo evento il Carmine viene restituito alla comunità, come ennesimo patrimonio ritrovato».

Rimangono ora da restaurare il presbiterio e le cappelle laterali. Per ammirare al meglio il presepe accedere da via Rodolfini, partendo dal centro della Galleria degli Antichi.

Ugo Boni