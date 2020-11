Rubano alcolici e caffè al supermercato, arrestati due stranieri

MANTOVA – Hanno tentato di dileguarsi, dopo aver rubato alcuni generi alimentari da un negozio ma sono stati scoperti, bloccati e infine arrestati. Giovedì mattina gli agenti della Squadra Volante hanno fatto scattare le manette ai polsi a F.C.G., 39enne cittadino rumeno, e V.L., suo connazionale 31enne, entrambi pregiudicati, per il reato di furto aggravato consumato all’interno del supermercato “Coop” di viale Risorgimento, a Mantova. L’intervento della Polizia era stato richiesto alla centrale operativa della Questura dopo che i due erano stati sorpresi ad impossessarsi di alcuni articoli, esposti sugli scaffali, a cui avevano divelto i dispositivi antitaccheggio; dopo aver compiuto il colpo, i due pregiudicati riuscivano a raggiungere l’uscita e quindi, a fuggire in direzione di piazzale Gramsci. Giunti in pochi minuti sul posto, i poliziotti, dopo aver appurato la dinamica dei fatti, si mettevano immediatamente sulle tracce dei fuggitivi – descritti dettagliatamente dal personale del market e dagli altri clienti presenti – i quali venivano subito intercettati a poche centinaia di metri dal luogo del furto. I ladri, alla vista della polizia cercavano di allontanarsi velocemente, ma venivano prontamente bloccati dagli agenti. I due pregiudicati, incalzati dalle domande dei poliziotti, fornivano però risposte evasive; gli agenti, però, avendo notato alcuni rigonfiamenti sospetti nei loro abiti, decidevano di perquisirli e addosso ai due venivano così trovate bottiglie di superalcolici e confezioni di caffè in polvere. Accompagnati negli uffici di piazza Sordello per le attività di foto-segnalamento venivano infine tratti in arresto e trasferiti nel carcere di via Poma. Gli accertamenti investigativi, anche attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza, hanno consentito di ricostruire e confermare la dinamica del furto. Ieri al termine del processo per direttissima – che proseguirà stante la richiesta di termini a difesa – a carico dei due stranieri è stato disposta la convalida dell’arresto e l’allontanamento dalla provincia di Mantova.